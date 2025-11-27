Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 27 de noviembre: Magallanes barre a Lara y se niega a morir

Suscríbete a nuestros canales

En una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Navegantes del Magallanes destacó luego de barrer a los Cardenales de Lara en una miniserie de dos encuentros, además de los Tigres de Aragua, que sacaron adelante un complicado duelo contra los Leones del Caracas.

Los carabobeños lograron el triunfo en Barquisimeto ante los crepusculares en un emocionante encuentro que se definió por detalles y que culminó 4-3. Por su parte, los Bravos de Margarita tomaron venganza y derrotaron a Caribes 9 rayitas por 6 en Puerto La Cruz.

Entretanto, en el Monumental Simón Bolívar los Tigres de Aragua derrotaron 5-4 a los Leones del Caracas a ritmo de remontada, mientras que los Tiburones de La Guaira consiguieron un triunfo clave en Maracaibo y derrotaron a las Águilas 7 carreras por 4.

Así marcha la tabla de posiciones de la LVB

Calendario para los juegos de este jueves

Águilas vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.

Tiburones vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Leones vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Bravos vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

