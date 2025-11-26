El hijo mayor de Chayanne es nuevo atleta de Exatlón: Lorenzo Figueroa busca el premio millonario

Suscríbete a nuestros canales

El reality Exatlón Estados Unidos de Telemundo, que celebra su décima temporada, ha generado gran expectativa con el anuncio de su nuevo elenco. La gran sorpresa de la edición es la inclusión de Lorenzo Figueroa, el hijo mayor de la estrella puertorriqueña Chayanne.

Lorenzo, de 28 años y nacido en Miami, Florida, es empresario de ropa, fundador de su marca Stamos Bien, y apasionado por el baloncesto.

El joven atleta confirmó su participación a través de su cuenta de Instagram, mostrando su entusiasmo por el desafío: “Llegamos a las arenas de #ExatlonEEUU por primera vez. VAMOS AZULES. Que empiece el reto”.

Una temporada de alto nivel

Lorenzo Figueroa se une al grupo de nuevos competidores que incluye figuras de alto nivel como Óscar Muñoz, medallista olímpico colombiano en Taekwondo (bronce Londres 2012), y José Juan “Gallito” Vázquez, futbolista mexicano campeón de Liga MX.

La competencia reunirá a 20 atletas, divididos en los equipos Rojo y Azul, con el objetivo de alcanzar el título y llevarse una importante recompensa económica.

Sobre sus motivaciones, el hijo del cantante expresó: “Yo vine aquí para la experiencia y para crecer como persona. Si gano los US$200 mil invertiría en mí mismo, en abrir algo que me apasiona y algo que me gusta hacer”.

Horarios de estreno

La décima temporada de Exatlón Estados Unidos se estrena el martes 2 de diciembre por Telemundo en los siguientes horarios:

Venezuela (VET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

Estados Unidos (CT) y México (Centro): 6:00 p.m.

