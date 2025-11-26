Resultados en la Champions League: cuatro goles de Mbappé y goleada histórica en Anfield

Suscríbete a nuestros canales

La fase liguilla de la UEFA Champions League 2025-2026 ofreció una jornada llena de emoción y marcadores abultados, con algunos de los favoritos demostrando su poder y otros cayendo de forma inesperada.

Los partidos destacados de la jornada

Olympiacos 3 - 4 Real Madrid

En el encuentro más emocionante de la noche, el Real Madrid consiguió una ajustada victoria en El Pireo en un partido completamente frenético. El protagonista absoluto fue Kylian Mbappé, quien marcó los cuatro goles del equipo blanco.

A pesar de que el Olympiacos se adelantó, Mbappé anotó un hat-trick antes del descanso y añadió el cuarto en la segunda mitad, aunque el equipo griego obligó al Madrid a sufrir al final al descontar dos goles más.

Arsenal 3 - 1 Bayern de Múnich

El Arsenal logró una victoria contundente en el Emirates Stadium, tomándose venganza de su historial reciente ante el Bayern. A pesar de que el Bayern logró empatar el gol inicial de los Gunners en la primera mitad, el equipo inglés demostró solidez y pegada en el segundo tiempo. Esta victoria consolida al Arsenal en la parte alta de la tabla.

Otros resultados sorprendentes

La jornada estuvo marcada por la gran sorpresa en Inglaterra:

Liverpool 1 - 4 PSV Eindhoven : La gran sorpresa de la noche ocurrió en Anfield, donde el PSV vapuleó al Liverpool. Una actuación ofensiva muy eficiente y una defensa sólida permitieron al equipo neerlandés llevarse una goleada inesperada.

PSG 5 - 3 Tottenham : Un verdadero festival de goles en París. El PSG demostró su poder ofensivo con una ráfaga de anotaciones que el Tottenham no pudo contener a pesar de su esfuerzo por descontar.

Atlético de Madrid 2 - 1 Inter de Milán : Victoria crucial del Atlético en el Cívitas Metropolitano. El equipo de Simeone sacó un triunfo muy trabajado y logró imponerse al Inter en un duelo de gigantes, escalando posiciones en la clasificación.

Sporting CP 3 - 0 Club Brujas : Triunfo cómodo y sólido del Sporting de Portugal, que dominó el encuentro de principio a fin y sentenció con tres goles que le dan aire en la tabla.

Eintracht Frankfurt 0 - 3 Atalanta: La Atalanta se impuso con claridad a domicilio. El equipo italiano fue superior y controló el juego, asegurando una victoria importante con tres goles que reflejan su buen estado de forma.

