Regresa el Caso Negreira: Florentino Pérez blinda al Real Madrid y da polémico discurso

Suscríbete a nuestros canales

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, utilizó la Asamblea General de Socios Compromisarios de este domingo 23 de noviembre, celebrada en el auditorio del Estadio Santiago Bernabéu, para delinear una ambiciosa estrategia de transformación y blindaje patrimonial del club. El objetivo principal es asegurar que la institución siga siendo el mejor club del mundo y que su destino no quede a merced de intereses externos o individuales.

No a la SAD, sí a la herencia

Florentino Pérez fue categórico al desmentir los rumores sobre la conversión del club en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). En su lugar, el directivo propuso reformar los estatutos para crear una filial e incorporar una participación minoritaria de solo el 5% para un "socio estratégico o un aliado".

Esta fórmula, sujeta a la aprobación de la asamblea, permitirá a los socios mantener el control del gobierno del club y, crucialmente, dará un valor tangible y real a la fidelidad de los casi 100.000 socios. Estos recibirían una participación que podrá ser heredada por hijos o nietos, asegurando que el legado del club sea de los socios por los "próximos 100 años".

La guerra declarada a UEFA, Tebas y el arbitraje

El discurso de Florentino Pérez se transformó en un incendiario ataque que se prolongó por más de una hora, llevándose una de las mayores ovaciones de los socios.

La revancha por la Superliga

El presidente blanco confirmó la interposición de una demanda millonaria que asciende a casi 4.500 millones de euros contra la UEFA. Pérez aseguró que la batalla judicial está ganada, habiendo derribado en tiempo récord un "régimen de monopolio de más de 60 años".

Criticó a la UEFA por intentar impedir a los clubes organizar sus propios torneos y por el encarecimiento del fútbol, sugiriendo que el retraso en la reforma se debe a los "sueldos millonarios" de sus ejecutivos.

El escándalo Negreira

Pérez arremetió contra el sistema arbitral y el FC Barcelona por el "caso Negreira", calificando la situación de "vergüenza".

"No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Lo repito: cualquiera que sea el motivo, no es normal".

Para sustentar su crítica, mostró gráficos que evidencian que el periodo coincide "casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona" y una disparidad en las estadísticas de expulsiones: durante la etapa de Negreira, el saldo del Barcelona era de +49, mientras que el del Real Madrid era de -1.

Ataque a Tebas y LaLiga

El presidente también fue implacable con Javier Tebas, presidente de LaLiga. Cuestionó su elevado sueldo, mayor al de su homónimo en la Premier League, y el intento "fallido" de imponer un partido en Miami, que ni el capitán del Barcelona, Frenkie de Jong, consideró normal. Pérez concluyó señalando que el presidente de LaLiga "ha actuado por su cuenta y riesgo y tendrá que asumir su responsabilidad" por los perjuicios causados.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.