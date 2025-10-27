Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones tras esta jornada dominical: Caribes extiende su racha ganadora

Caribes de Anzoátegui tuvo el triunfo más emocionante de la jornada tras dejar en el terreno a Leones del Caracas 11-10 

Por Jerald Jimenez
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 11:50 pm
Así marcha la tabla de posiciones tras esta jornada dominical: Caribes extiende su racha ganadora
Foto: Prensa Caribes de Anzoátegui

En un cierre de semana emocionante de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Tigres de Aragua sigue dominando sin contemplación las primeras de cambio en esta campaña tras derrotar a Navegantes del Magallanes 3-2. Por su parte, los Caribes de Anzoátegui hicieron respetar su casa dejando en el terreno a los Leones del Caracas 11-10.

Mientras tanto, las Águilas del Zulia cerraron con cifras positivas la semana con un apretado triunfo frente a los Cardenales de Lara 4-2. Entretanto, los Tiburones de La Guaira hicieron respetar el Estadio Universitario de la UCV con el triunfo 6 rayitas por 3 frente a Bravos de Margarita.

Así quedó la tabla de posiciones este domingo

¿Cuáles serán los encuentros para la jornada del martes?

  • Bravos 3-6 Tiburones (Estadio Universitario).

  • Águilas 4-2 Cardenales (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez).

  • Leones 10-11 Caribes (Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel).

  • Navegantes 2-3 Tigres (Estadio José Pérez Colmenares).

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
gastronomía
Estados Unidos
Domingo 26 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América