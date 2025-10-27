Así marcha la tabla de posiciones tras esta jornada dominical: Caribes extiende su racha ganadora

Suscríbete a nuestros canales

En un cierre de semana emocionante de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Tigres de Aragua sigue dominando sin contemplación las primeras de cambio en esta campaña tras derrotar a Navegantes del Magallanes 3-2. Por su parte, los Caribes de Anzoátegui hicieron respetar su casa dejando en el terreno a los Leones del Caracas 11-10.

Mientras tanto, las Águilas del Zulia cerraron con cifras positivas la semana con un apretado triunfo frente a los Cardenales de Lara 4-2. Entretanto, los Tiburones de La Guaira hicieron respetar el Estadio Universitario de la UCV con el triunfo 6 rayitas por 3 frente a Bravos de Margarita.

Así quedó la tabla de posiciones este domingo

¿Cuáles serán los encuentros para la jornada del martes?

Bravos 3-6 Tiburones (Estadio Universitario).

Águilas 4-2 Cardenales (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez).

Leones 10-11 Caribes (Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel).

Navegantes 2-3 Tigres (Estadio José Pérez Colmenares).

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube