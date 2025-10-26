¡Triunfo blanco! El Real Madrid vence al FC Barcelona y consolida su liderato

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Santiago Bernabéu fue testigo de un Clásico vibrante y lleno de emociones, correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga EA Sports, que culminó con una victoria crucial para el Real Madrid C.F.. El equipo blanco se llevó el triunfo 2-1 sobre el F.C. Barcelona, un resultado que le permite sumar tres puntos vitales y consolidarse como líder de la clasificación.

El partido fue una montaña rusa de emociones, concentrando toda la acción goleadora en el primer tiempo.

Intercambio de goles

El delantero francés Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador para el Real Madrid. En el minuto 22', Mbappé batió la red culé con un remate cruzado, asistido por el inglés Jude Bellingham.

La alegría blanca fue pasajera. El joven azulgrana Fermín López logró el empate transitorio para el Barcelona en el minuto 38'. El gol se gestó tras un error defensivo del Madrid y fue asistido por Marcus Rashford.

Sin embargo, el golpe de gracia lo dio Jude Bellingham justo antes del descanso. En el minuto 43', el inglés devolvió la ventaja a los blancos, rematando a portería vacía tras un pase de cabeza de Éder Militão, dejando el marcador al descanso 2-1 a favor del Real Madrid.

Penalti atajado y tensión del VAR

La intensidad no decayó en la segunda mitad. Apenas al minuto 51', el portero del Barcelona, Szczesny, se convirtió en héroe al atajar un penal cobrado por Kylian Mbappé, una parada crucial que evitó que el Madrid ampliara la ventaja a 3-1.

El encuentro estuvo constantemente marcado por la alta intensidad física y varias intervenciones del VAR, incluyendo la revisión de goles anulados por fuera de juego. A pesar de la lucha del Barcelona, el marcador de 2-1 se mantuvo hasta el final, dándole al Real Madrid una victoria que refuerza su posición de liderazgo en la tabla.

