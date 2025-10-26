¿El nuevo Novak Djokovic?: esta es la joya del tenis mundial

Suscríbete a nuestros canales

La tierra natal de Roger Federer, Basilea, ha sido testigo del nacimiento de una nueva estrella en el firmamento del tenis mundial. El joven brasileño João Fonseca, de tan solo 19 años, no solo conquistó el ATP 500 suizo para levantar su segundo título profesional, sino que reescribió su historia en el ranking ATP con un ascenso meteórico.

Tras una final brillante donde superó al español Alejandro Davidovich Fokina con parciales de 6-3 y 6-4, Fonseca se aseguró una bolsa de 500 puntos. Este caudal de puntos impulsó su puntuación total a las 1615 unidades, lo que se tradujo en un ascenso de 18 puestos en el escalafón mundial. Antes del certamen, el brasileño se ubicaba en el puesto N°42, y ahora se instala en el N°28 del ranking mundial ATP, siendo el mayor salto dentro del Top 100 en la semana.

La corona en Basilea

El impacto de Fonseca trasciende los números. Su victoria en Basilea ha sido interpretada como la irrupción del contendiente que el circuito venía esperando en un panorama dominado con puño de hierro por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. La supremacía de la dupla —que se ha repartido los últimos ocho torneos de Grand Slam (cuatro para cada uno)— ha generado la búsqueda de un rival capaz de fundar un nuevo "Big 3".

Fue su propio rival en la final, Davidovich Fokina, quien lanzó el sorprendente y altísimo elogio durante la ceremonia de premiación: "Serás el próximo Djokovic en vencer a Carlos y Jannik, sin duda". El español comparó la irrupción de Fonseca con la del serbio, quien en su momento rompió la hegemonía entre Roger Federer y Rafael Nadal, sugiriendo que la "sangre joven" de Fonseca es la única capaz de hacer frente a la brecha abismal que hoy existe en la élite.

El calendario de Fonseca no da respiro. Su próximo desafío será en el Masters 1000 de París, donde debutará frente al canadiense Denis Shapovalov, con la posibilidad de medirse en segunda ronda ante Karen Khachanov o un tenista proveniente de la qualy.

