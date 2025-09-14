¿Boxeo o artes marciales mixtas?: el deporte más peligroso según la ciencia

Suscríbete a nuestros canales

¿Qué es más peligroso, el boxeo o la UFC? Es una pregunta que todos nos hemos hecho. A primera vista, la brutalidad de la MMA, con patadas, rodillazos y sumisiones, parece mucho peor. Pero si dejas de ver los golpes en la cara y te fijas en la ciencia, la respuesta es mucho más compleja y sorprendente. La clave está en un detalle crucial: el tipo de daño que causa cada deporte. Como ha dicho el presidente de los Estados Unidos Donald Trump: “En la lucha dicen que ningún peleador de UFC ha muerto, a pesar de parecer mucho más violento que el boxeo. Dana White me dijo que es porque en el boxeo reciben muchos golpes en la cara”.

La trampa cerebral del boxeo

El boxeo es un deporte con una historia larga, y su gran problema es que todo se enfoca en golpear la cabeza del oponente. Esta repetición de impactos tiene graves consecuencias a largo plazo. Los expertos lo han confirmado, un estudio del Journal of Sports Science & Medicine encontró que los boxeadores sufren muchas más conmociones cerebrales y pierden la conciencia con más frecuencia que los luchadores de MMA. Esos golpes directos al cráneo son el principal riesgo.

El mayor peligro es la Encefalopatía Traumática Crónica (CTE), una enfermedad neurodegenerativa causada por el trauma cerebral repetido. LosPRESI guantes de boxeo, más grandes y acolchonados, permiten que los boxeadores peguen con más fuerza sin romperse las manos, lo que aumenta la cantidad de castigo que la cabeza recibe. En el podcast Lover Studios analizaron el deporte de forma muy directa, al afirmar que “el boxeo es un deporte con una distancia media-corta-larga, todos los golpes van al rostro… es aguantar 12 rounds de golpes directos al cráneo”.

La brutalidad que engaña

Las MMA, al combinar una variedad de técnicas, distribuyen el riesgo de lesión por todo el cuerpo. Es por eso que, a pesar de la percepción, los luchadores de MMA tienen más lesiones, pero la mayoría son cortes, dislocaciones o fracturas, no daño cerebral. Un estudio canadiense de 2016 encontró que los luchadores de MMA tienen una tasa general de lesiones más alta, pero las peleas pueden terminar por sumisión o por golpes al cuerpo, lo que evita que se acumule el castigo en la cabeza.

Otro factor clave son las detenciones rápidas. Los árbitros de la UFC suelen ser muy rápidos para detener un combate una vez que un luchador parece indefenso, lo que reduce el número de golpes innecesarios que podrían causar daño cerebral. En el boxeo, la cuenta de protección de ocho segundos a veces prolonga la exposición de un boxeador ya aturdido. El luchador Ilia Topuria se refirió a la resistencia que desarrollan los peleadores de UFC al dolor, al declarar: “Llegamos a un punto en el que no duelen los golpes. Ante un corte pienso que primero estoy yo, está mi persona. Es por la adrenalina que me olvido del dolor recibido”.

La ciencia tiene su propio campeón

Al final del día, las MMA pueden parecer una carnicería por los cortes y las lesiones visibles que provocan a corto plazo. Sin embargo, cuando los científicos analizan el riesgo para la salud a largo plazo, el boxeo es considerado el deporte más peligroso. La naturaleza del boxeo, con su enfoque casi exclusivo en los golpes a la cabeza, crea un perfil de riesgo mucho más alto para el desarrollo de enfermedades neurológicas crónicas como la CTE. En este debate, la ciencia tiene su propio ganador, y es el boxeo el que se lleva el título al deporte más peligroso para el cerebro.

