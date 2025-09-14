Canelo vs Crawford: momentos épicos de la pelea y el nuevo campeón indiscutido

Suscríbete a nuestros canales

Una noche para el recuerdo se vivió en Las Vegas, Nevada, donde un nuevo campeón demostró que la ambición y el talento no conocen de límites.

La noche del sábado 13 de septiembre, el ring del Allegiant Stadium se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que muchos consideraban imposible.

Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence 'Bud' Crawford, se enfrentaron para disputar el campeonato indiscutido de las 168 libras, cuatro cinturones y un impactante anillo entregado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Una victoria para los libros de historia

En un golpe de autoridad que resonará en la historia del boxeo, el púgil estadounidense Terence Crawford logró una victoria por decisión unánime sobre el ídolo mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

Con esta hazaña, no solo se apoderó de los cuatro cinturones del peso supermediano (FIB, AMB, CMB y OMB), sino que también se convirtió en el primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutible en tres divisiones diferentes: superligero (2017), wélter (2023) y supermediano (2025).

La proeza de Crawford es aún más notable al considerar que tuvo que subir dos categorías para enfrentar a un rival de la talla de Canelo.

Si bien Canelo dominó los primeros dos asaltos, el estadounidense ajustó su estrategia rápidamente, conectando golpes precisos al cuerpo y la cabeza de su rival a partir del tercer round.

La superioridad de Crawford fue evidente en la mayoría de los asaltos, logrando impactar los pómulos de Canelo y dominando con su jab.

A pesar de los esfuerzos de Canelo por recuperarse en los últimos rounds, la victoria de Crawford ya estaba sellada. Las tarjetas de los jueces lo confirmaron, con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113, todas a su favor.

Momentos épicos de una pelea monumental

El enfrentamiento entre Canelo y Crawford fue mucho más que una simple pelea; se trató de un evento de producción masiva, impulsado por la Riyadh Season y la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, bajo la dirección de Turki Alalshikh.

El organizador no escatimó en elogios para la magnitud del espectáculo, que contó con más de 1200 personas en el equipo de producción y 55 cámaras para capturar cada instante.

Alalshikh anticipó que la pelea sería la más vista en la historia del boxeo profesional, un récord que se espera sea confirmado por Netflix. La magnitud del evento también fue reconocida con un premio especial: un anillo de campeonato indiscutible creado por Jason of Beverly Hills en colaboración con el CMB.

La pieza de joyería, con casi 10 quilates en gemas incrustadas en oro amarillo, no solo celebra la victoria, sino que también rinde homenaje al estadio y a la magnitud de la contienda, un detalle que añade un brillo extra a la ya brillante carrera de Crawford.

Con su tercera derrota profesional (tras caer ante Floyd Mayweather y Dmitry Bivol), Canelo cede su lugar en la cima, mientras Crawford consolida su legado como una de las figuras más importantes de la historia del boxeo.

