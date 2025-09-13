¡Es hoy! Conozca la hora y por dónde ver la pelea de Canelo vs Crawford

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este sábado, subirán al ring Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford, para ser protagonistas de una de las peleas que promete ser la más grande del boxeo en 2025.

La última conferencia de prensa de este combate se llevó a cabo este viernes en la T-Mobile Arena en Las Vegas, donde, de acuerdo con Izquierdazo, se vivieron segundos de tensión, que comenzaron con Dana White, de TKO, poniendo su mano en medio de los dos pugilistas, como estando listo para intervenir si era necesario.

Pero White les dio la indicación a los dos de terminar con ese momento, ambos asintieron con la cabeza, voltearon hacia la afición y ahí se terminó la tensión, Canelo incluso le dio la mano a Crawford en señal de respeto y con la otra lo abrazó.

¿Qué dijeron los boxeadores?

En la conferencia, Canelo (63-2-2, 39 nocauts) afirmó que está listo para dar una gran pelea en el ring.

“Será mi mejor versión. Es difícil decir (si noqueará), me preparé para todo. Pondré todos mis elementos, si el nocaut llega bien, si no será una gran actuación”, expresó.

Por su parte, Crawford (41-0, 31 nocauts) aseguró que esta pelea lo puede poner en un lugar entre las leyendas.

“Sabemos lo que es Canelo y todo lo que lo rodea. Por eso tomé este reto, aquí es donde se forjan las leyendas”, enfatizó.

Tanto Canelo como Crawford pesaron 167.5 libras, media libra debajo del límite de la división.

Títulos en riesgos

En este enfrentamiento estarán en juego los títulos del Consejo Mundial, Organización Mundial, Asociación Mundial y Federación Mundial de Boxeo de peso Supermediano en poder del mexicano.

Hora y por dónde ver la pelea

Según medios como Clarín, este histórico combate podría iniciar en Venezuela a las 9:00 pm, mientras que las caminatas al ring de la pelea estelar están previstas para las 11:00 de la noche.

La velada se podrá ver a través de Netflix, streaming en vivo en todo el mundo sin necesidad de pago por visión adicional.