Tomás Rincón comparte emotivo mensaje en sus redes: Sí, esta herida duele y mucho

Este sábado, el centrocampista de la selección venezolana de fútbol, Tomás Rincón, difundió un emotivo mensaje tras no haber clasificado para el mundial.

A través de sus redes sociales, Rincón, el centrocampista de La Vinotinto, escribió unas sentidas palabras luego de unos días "para asimilar esta tristeza".

Tomás Rincón envía emotivo mensaje

De acuerdo con el escrito de Rincón, dejó pasar unos días "para asimilar esta tristeza y este vacío que deja no haber clasificado".

Asimismo, agradeció a su familia, "mis compañeros, cuerpos técnicos, directivos y sobre todo a ti, fanático venezolano, que nunca dejó de creer".

En este sentido, el centrocampista de la selección venezolana aseguró que su mayor triunfo "ha sido llevar esperanza a los niños y a todos los que vibran con la Vinotinto".

"Sí, esta herida duele y mucho..."

Al sincerarse en su escrito, Rincón confirma que "sí, esta herida duele y mucho... pero también debe ser el punto de partida para algo mejor".

Agrega el futbolista que "desde la autocrítica, la autoexigencia y el trabajo en equipo, debemos redoblar esfuerzos y construir un plan que respete nuestros valores y nuestra identidad para los años que vienen".

¿Rincón quiere una revancha?

"Hoy más que nunca siento hambre de revancha, pero una revancha diferente, una revancha que se pueda construir con bases sólidas y un sentido de pertenencia único, porque solo nosotros sabemos lo que sentimos cuando escuchamos la palabra VINOTINTO", aseguró Rincón.

Recordó además que "hace 23 años vestí por primera vez esta camiseta y con 14 años empecé a soñar con un Mundial".

Asegurando que "ese sueño sigue intacto, no lo perdí ni lo perderé, se transformará y evolucionará, como todo en la vida. Para mí, esto no termina aquí... APENAS COMIENZA".



