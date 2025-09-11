¡Fin del ciclo! La FVF anuncia la destitución de Fernando "Bocha" Batista como técnico de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este miércoles la destitución de Fernando "Bocha" Batista luego del descalabro de la Vinotinto, que perdió la oportunidad de acceder al repechaje tras caer 3-6 ante Colombia.

"Tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando "Bocha" Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, junto con todo su cuerpo técnico", señaló parte del comunicado del ente federativo.

Asimismo, la FVF precisó en su misiva que la decisión respondió al hecho de no haberse alcanzado los resultados establecidos como objetivo para el actual ciclo.

"Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación", continuó el comunicado.

El ente federativo reconoció que el argentino durante su periplo en la selección "mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística", pero indicó que los resultados en el último tramo de las eliminatoras "no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución", sentenció.

Amargo final en de ciclo que lucía prometedor

Durante su paso, tras la salida estrepitosa de José Néstor Pékerman, Batista fue luciendo un esquema fresco y de adaptación que fue cumpliéndose con el pasar de los amistosos.

El punto más alto de su ciclo se dio en los primeros seis partidos de las eliminatorias, cuando Venezuela acumuló 9 puntos y descansó en el cuarto lugar durante varios meses.

Además, la histórica fase de grupos que tuvo el combinado nacional en la Copa América hizo ilusionar al hincha, pero Canadá truncó los sueños de volver a una semifinal con un rendimiento por debajo de lo mostrado ante Ecuador, México y Jamaica.

El comienzo del final para Batista

Para el reinicio de las eliminatorias en 2024, Venezuela apenas pudo concretar tres puntos de 18 posibles, sin la posibilidad de ganar de visita y con apenas tres empates en casa contra Uruguay, Argentina y Brasil.

En este año, el momento más crucial, la Vinotinto llegó con posibilidades de ingresar al repechaje producto de triunfos ante Perú y Bolivia; sin embargo, el caos llegó el martes con la estrepitosa derrota 3-6 ante Colombia.

