Calendario de baloncesto español para este fin de semana

Por: Andrea Matos Viveiros

Cada fin de semana, disfruta de los mejores equipos de la liga española de baloncesto, con una cobertura completa, análisis de los especialistas en deportes y transmisión en alta definición.

Juegos del fin de semana

Sábado 1º de noviembre

Unicaja vs Basket Girona | Antesala: 1:30p.m. | Inicio: 2:00p.m.

| Antesala: 1:30p.m. | Inicio: 2:00p.m. Rio Breogán vs Coviran Granada | Antesala: 3:30p.m. | Inicio: 4:00p.m. | Vía streaming

Domingo 2 de noviembre

Casademont Zaragoza vs Real Madrid | Inicio: 7:30a.m.

| Inicio: 7:30a.m. Barcelona vs UCAM Murcia | Inicio: 12:00p.m. | Vía streaming

