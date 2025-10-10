¡Jugadores confirmados! Debut de Vizcarrondo en la Vinotinto contra la Argentina de Lionel Messi

Suscríbete a nuestros canales

La noche de fútbol en el Hard Rock Stadium de Miami está servida con sabor a revancha y a nuevo comienzo. Venezuela enfrenta hoy a la campeona del mundo, Argentina, en su primer partido después de la amarga eliminación de su carrera al Mundial 2026. La noticia más grande es la confirmación de ambas alineaciones, las cuales muestran enfoques muy distintos para este amistoso.

Élite defensiva sin el capitán

La campeona del mundo, dirigida por Lionel Scaloni, confirmó que saldrá con una base de jugadores que levantaron la Copa en Qatar, pero con una ausencia notable: Lionel Messi no estará en el once inicial. El genio argentino, quien juega un día después con el Inter Miami, no figura en la formación titular, aunque sí lo hace un equipo plagado de nombres pesados.

El once de Argentina es el siguiente: Dibu Martínez en el arco. En defensa estarán Molina, Romero (quien será el capitán hoy), Senesi y Tagliafico. El centro del campo lo controlarán Enzo Fernández, Paredes y Lo Celso. Finalmente, el ataque lo liderarán Paz, Lautaro y Julián Álvarez. La presencia de los delanteros Lautaro y Julián asegura una presión alta y una prueba de fuego para la zaga venezolana.

El estreno de la era Vizcarrondo

Del lado venezolano, el partido es más que un simple amistoso; es el estreno del ciclo interino de Oswaldo Vizcarrondo en el banquillo, un desafío enorme para el exdefensor de la selección. La alineación titular de la Vinotinto es: J. Contreras en la portería. La defensa la componen Nahuel Ferraresi, A. Milani, J. Aramburu, y el lateral J. Contreras. En el medio campo, Vizcarrondo apuesta por T. Quintero, G. Mendoza y el experimentado Cristian Cásseres, junto a A. Marques. La ofensiva recae en Telasco Segovia, Juan P. Añor y Kevin "El Tuti" Andrade. El once de Vizcarrondo deberá mostrar una gran solidez táctica para contener a la máquina argentina.

Levantar la cabeza tras Maturín

Para la Vinotinto, este encuentro llega en un momento de reorganización anímica, justo después de la dolorosa derrota en Maturín que les costó el cupo de repechaje al Mundial 2026. Este amistoso es la oportunidad perfecta para "pasar la página" y que el talento joven se mida sin la presión de los puntos.

Para Argentina, aunque falte Messi de inicio, el partido es vital para que su bloque de campeones, liderado por el capitán Cuti Romero, siga probando esquemas. Se espera que el juego esté marcado por la velocidad de los atacantes argentinos y la determinación venezolana de no rendirse ante el poder del actual campeón del mundo.

