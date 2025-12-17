Copa de Portugal 2025-2026: FC Porto y Braga juegan en vivo por Meridiano

Por: Andrea Matos Viveiros
La Copa de Portugal 2025-2026 entra en una de sus instancias más intensas y decisivas, y Meridiano Televisión llevará toda la emoción del fútbol luso a los hogares venezolanos con la transmisión en vivo y exclusiva de dos encuentros correspondientes a la quinta ronda del torneo.
Partidos de la Copa de Portugal por Meridiano Televisión
- Jueves 18 de diciembre
FC Porto vs FC Famalicão
Antesala: 4:30p.m.
Inicio del partido: 4:45p.m.
- Martes 23 de diciembre
Caldas SC vs SC Braga
Antesala: 2:30p.m.
Inicio del partido: 2:45p.m.
Ambos encuentros también estarán disponibles en alta definición a través de las plataformas SimplePlus, Intergo, Netuno Go y AbaTV Go, garantizando una experiencia completa para los fanáticos desde cualquier dispositivo. Sintoniza la señal de Meridiano Televisión este 18 y 23 de diciembre y vive la emoción de la Copa de Portugal en vivo y directo.
