Copa del Rey 2025: juegos de la primera ronda gratis para Venezuela

Por: Andrea Matos Viveiros

Desde este martes 28 de octubre, los fanáticos podrán disfrutar de los mejores partidos de la primera ronda del torneo más apasionante de España, gratis, para todo el país a través de Meridiano Televisión.

Primera ronda Copa del Rey 2025

Estos juegos serán transmitidos el martes 28 de octubre por el canal de los especialistas en deportes:

Ourense vs Real Oviedo . A las 2:00p.m., en vivo por señal abierta gratuita.

. A las 2:00p.m., en vivo por señal abierta gratuita. UD Maracena vs Valencia CF . A las 3:00p.m., por streaming GRATIS en meridiano.net/meridianotv .

. A las 3:00p.m., por en . SD Negreira vs Real Sociedad. A las 4:00p.m., cierre de jornada por Meridiano Televisión.

El miércoles 29 de octubre continúa la acción:

CD Sant Jordi vs Osasuna . Desde las 2:00p.m. por televisión abierta.

. Desde las 2:00p.m. por televisión abierta. Atletic Sant Just vs Mallorca . En streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv para toda Venezuela.

. En streaming gratuito de para toda Venezuela. CD Yuncos vs Rayo Vallecano. A las 4:00 p.m. en vivo

Y el jueves 30 de octubre, más duelos imperdibles:

Puerto de Vega vs Celta de Vigo . Desde las 2:00p.m.

. Desde las 2:00p.m. Getxo vs Alavés . Solo por streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv

. Solo por streaming gratuito de Atletic Lleida vs RCD Espanyol. A las 4:00 p.m. por señal abierta.

Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.

