Cristiano Ronaldo le dice adiós al fútbol árabe: Este capítulo ha terminado

El futuro de Cristiano Ronaldo está cada vez más lejos de Arabia Saudita, y es que la estrella de Al Nassr dejó un inquietante mensaje que da a entender que se despide del millonario club.

A través de una breve publicación, Cristiano Ronaldo escribió: “This chapter is over. The story? Still being written. Grateful to all” (“Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Todavía se está escribiendo. Agradecido con todos”).

Estas palabras han sido interpretadas como una despedida definitiva del fútbol en el país de Oriente Medio, específicamente de la Saudi Pro League.

Aunque no mencionó explícitamente al club ni al país, la claridad de su mensaje ha despertado especulaciones sobre si esta sería la conclusión de su etapa en Arabia Saudita o si simplemente se trata de un descanso antes de un nuevo reto. Rumores de su participación en el Mundial de Clubes no han cesado, aunque no se sabe qué equipo podría ser.

¿Misión cumplida de CR7 en Arabia Saudita?

Desde su llegada en enero de 2023, Ronaldo fue una figura clave para elevar la visibilidad del fútbol saudí. Con goles importantes y liderazgo dentro del campo, ayudó a posicionar a la liga como un destino atractivo para otros grandes futbolistas. Sin embargo, no logró conquistar todos los títulos que deseaba.

A sus 40 años, el portugués aún no ha anunciado su retiro oficial y mantiene abiertas varias opciones: regresar a Europa, jugar en la Major League Soccer (MLS) o volver a Portugal con el Sporting de Lisboa.

