Cumpleaños de Kobe Bryant: así fue el homenaje de su esposa para honrarlo

Vanessa Bryant ha rendido un emotivo homenaje a su difunto esposo, la leyenda de la NBA Kobe Bryant, en lo que habría sido su cumpleaños número 47. A más de un lustro de la trágica partida del basquetbolista y su hija Gigi, la viuda del atleta compartió un sentido mensaje que demuestra que su recuerdo sigue vivo.

A través de su cuenta de Instagram, Vanessa publicó una tierna fotografía de ambos en la que ella lo besa en la mejilla. El post, que conmovió a sus millones de seguidores, estaba acompañado de un conmovedor mensaje: "Los amamos y extrañamos mucho a ti y a Gigi. Les enviamos nuestro amor. Feliz cumpleaños, bebé".

La memoria de Kobe y Gigi sigue muy presente en la vida de la familia Bryant. La hija mayor, Natalia, lo honró en su graduación, incluyendo el logo de su padre en su toga, una imagen que su madre compartió con la frase "4 siempre". Por su parte, la pequeña Capri, quien ya muestra una prometedora destreza con el baloncesto, fue llamada por su madre "Baby Mamba" por una pose idéntica a la de su padre.

Los constantes y sentidos homenajes de la familia Bryant son un testamento de su amor eterno por el basquetbolista. La viuda ha demostrado, en repetidas ocasiones, que el legado de Kobe sigue vivo a través de sus hijas, como al celebrar el cumpleaños de Bianka y recordarle: "Es tu año de papá".

