Muere Frank Caprio, el "juez más amable del mundo": así será homenajeado en Rhode Island

Frank Caprio, el estimado juez municipal principal de Providence conocido por su ternura, sabiduría y empatía en el estrado, falleció este 20 de agosto a los 88 años.

Caprio, se hizo famoso por su empatía hacia los acusados al punto de ser conocido como "el juez más amable del mundo".

La muerte del juez Caprio fue confirmada por su familia y anunciada en sus redes sociales oficiales.

“Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron”.

En la publicación se destacó que murió “pacíficamente después de una larga y valiente lucha contra el cáncer de páncreas”.

Según el medio NBC Boston, la familia y su equipo comunicaron que Caprio había experimentado una recaída de la enfermedad.

Inicié esto… pido nuevamente sus oraciones”, expresó desde el hospital días antes de su fallecimiento, refiriéndose a un padecimiento que ya había enfrentado con anterioridad.

Frank Caprio no era solo conocido en su comunidad, sino en todo Estados Unidos por su labor altruista hacia los más necesitados, los desesperados y vulnerables.

Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo devoto. En su honor, que cada uno de nosotros nos esforcemos por llevar un poco más de compasión al mundo, tal como él lo hizo todos los días”, mensaje publicado tras su muerte.

El gobernador Dan McKee ordenó que las banderas de Rhode Island ondearan a media asta hasta el día de su entierro.

McKee calificó al juez como "símbolo de empatía en el banquillo, mostrándonos lo que es posible cuando la justicia se atempera con humanidad".

