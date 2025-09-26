Denuncian a seis jugadores de futbol colombiano: están vinculados con apuestas ilegales

Suscríbete a nuestros canales

Al menos seis jugadores del Deportivo Pasto, de Colombia, están vinculados a apuestas ilegales.

Durante una rueda de prensa, el presidente del equipo, Óscar Casabón, denunció a los jugadores por amañar los últimos partidos.

Denuncian a seis jugadores de futbol colombiano

De acuerdo con las declaraciones de Casabón, al menos seis jugadores están involucrados en estas apuestas para perjudicar a su mismo equipo.

En este sentido aseguró que tiene fuertes sospechas de que algunos futbolistas están vinculados a apuestas deportivas tras la última derrota del Deportivo Pasto frente al América 2-0.

“Tengo mucha tristeza y mucha decepción, porque yo ya no los llamo líderes en nuestro equipo, ya no hay líderes. Los pseudo líderes solo sirven para ir a cobrar, no sirven para encarar con verraquera los problemas de verdad como este...", afirmó el presidente del Deportivo Pasto.

Asimismo, agregó que tiene "testigos de la reunión que tuve esta mañana con los jugadores y les di el tiempo suficiente, mirándolos a la cara para que hablaran. No recibí ningún tipo de expresión de absolutamente nada. Eso me llena a mí de más tristeza, porque el que calla también es cómplice”.

Adicionalmente, señaló que lo "sospechaba desde el partido con Chicó, cuando comenzaron a evidenciarse situaciones de juego raras, diferentes, resultados, cosas que uno no entiende".

Resaltó que "después, partido a partido, Medellín, Cali. Que me perdonen la expresión: a mí que me puteen por mis errores, pero que no me puteen, me traten mal y me vandalicen la sede por cosas que nosotros como dirigentes no tenemos nada que ver. Yo estallé", agregó Casabón.

Reaccionan los jugadores

Por su parte, el capitán del equipo, Facundo Boné, fue uno de los primeros en pronunciarse, asegurando que estas acusaciones son de "mal gusto", ya que "se generalizó sobre el tema de las apuestas".

En este sentido, Boné señaló que aunque denuncien a algunos compañeros "tenemos que salir a responder que no vemos pruebas de compañeros apostando, entonces vamos a estar con ellos a muerte".

Asimismo, instó a "que muestren las pruebas y nosotros mismos nos vamos a encargar de sacarlos del vestuario, pero no ponerse a señalar a compañeros sin siquiera saber si es real o no".

Mientras que el portero, Diego Martínez, se mostró sensiblemente afectado por la situación y aseguró que lo criaron como "una persona intachable, con valores, con principios", agregó que "me duele que estén haciendo esto conmigo".

Sin embargo, se puso a disposición para aclarar las dudas al respecto, "de la Fiscalía, de la Dimayor de la FIFA, que me investiguen. Me están dañando mi carrera".

Renuncia el DT

Tras dirigir 37 partidos con el equipo, el Director Técnico (DT), Camilo Ayala, renunció al Deportivo Pasto durante la tarde de este jueves.

Aunque no hay una explicación expresa, se presume que su decisión se basa en los últimos resultados negativos del equipo, sumado a la posible manipulación de los partidos por apuestas.

