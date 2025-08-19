Deportan a Julio César Chávez desde Estados Unidos: entérese qué sigue en este caso

Suscríbete a nuestros canales

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. ha sido deportado de Estados Unidos y, de acuerdo con registros oficiales, fue detenido de inmediato al cruzar la frontera. Tras su entrega por las autoridades estadounidenses, el hijo de la leyenda del boxeo fue trasladado a los separos de la Policía Federal Ministerial en Sonora, y posteriormente a un centro federal de reinserción social.

El arresto en México se debe a una orden de aprehensión activa en su contra por presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno fue informado de la deportación y que la orden de arresto en el país databa de marzo de 2023.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. señaló que Chávez Jr. fue detenido en su territorio en julio, días después de una pelea. La causa de su arresto fue que su visa de turista había expirado en febrero de 2024. Además, funcionarios del DHS alegaron que el boxeador tenía presuntos vínculos con cárteles.

Tras su llegada a territorio mexicano el lunes por la mañana, Chávez Jr. fue trasladado al CEFERESO No. 11 de Sonora. Ahora, el púgil tendrá que enfrentar un proceso jurídico bajo prisión preventiva, un nuevo y complicado capítulo en su vida fuera del ring.

