Revalidar estudios en México: guía oficial para quienes cursaron fuera del país

Revalidar estudios es un requisito indispensable para quienes cursaron parte de su educación fuera de México y desean continuar o concluirla en el país.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrece este trámite tanto para educación básica como para nivel medio superior, con costos accesibles y plazos definidos, destaca Conexión Migrante.

Según la dependencia, la revalidación aplica desde preescolar hasta secundaria, así como para preparatoria y bachillerato, permitiendo que los alumnos integren su formación al sistema educativo nacional sin perder avances académicos.

Revalidación en educación básica

Para revalidar estudios básicos —primaria o secundaria— se solicita llenar un formato de revalidación con datos personales, pagar los derechos correspondientes y presentar certificados o boletas con calificaciones.

En secundaria, el trámite puede realizarse por grado específico o por todo el nivel completo.

El procedimiento requiere agendar cita, escanear documentos y enviarlos al correo oficial de la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México.

Posteriormente, el interesado debe acudir personalmente a las oficinas en la alcaldía Venustiano Carranza. El costo es de 48 pesos mexicanos por nivel educativo y el tiempo de respuesta es de 15 días hábiles desde la entrega de la documentación.

La SEP precisa que el solicitante puede realizar el trámite directamente o autorizar a un familiar mediante carta poder. Para aclarar dudas, pone a disposición teléfonos de atención como el 553601 8700 y el 553601 7599.

Trámite para nivel medio superior

Cuando se trata de revalidar estudios de preparatoria o bachillerato, el proceso se gestiona en otra área. Los requisitos incluyen solicitud formal, pasaporte vigente, certificado de estudios y el pago correspondiente. En este caso, el costo es de 499.77 pesos mexicanos.

El procedimiento debe realizarse en la Dirección General del Bachillerato, ubicada en Avenida Revolución, Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y los interesados también pueden consultar información detallada en línea.

