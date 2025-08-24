Drama familiar: las fotos de Victoria y David Beckham en medio de la polémica

Suscríbete a nuestros canales

Victoria y David Beckham han demostrado que su amor es más fuerte que los rumores de crisis familiar. La pareja, que lleva 26 años de matrimonio, fue vista muy cariñosa durante un almuerzo en un lujoso restaurante en la costa de Italia, en lo que ha sido un viaje familiar de verano.

La diseñadora de moda y el exfutbolista fueron fotografiados en el restaurante Lo Scoglio, donde compartieron risas, abrazos y besos. En un momento tierno, David acarició la cabeza de su esposa, mientras ella le sostuvo el rostro con sus manos. La pareja se mostró feliz y relajada, ignorando las especulaciones.

El viaje familiar, que comenzó en St Tropez a bordo de un superyate, incluyó a sus hijos Romeo, Harper y Cruz, quien llegó acompañado de su novia, Jackie Apostel. El gran ausente de la escapada fue su hijo mayor, Brooklyn, quien no asistió al viaje por una supuesta disputa familiar.

A pesar de los rumores de la grieta familiar, que habrían aumentado luego de que Brooklyn y su esposa Nicola celebraran una renovación de votos sin invitar a la familia Beckham, la pareja demostró que su relación es inquebrantable. Las postales de su viaje son prueba de que su amor sigue más vivo que nunca.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.