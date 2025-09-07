El imperio de la Fórmula 1: conoce el modelo de negocio de la Scuderia Ferrari

Suscríbete a nuestros canales

La Scuderia Ferrari, un mito construido sobre victorias y el icónico "Cavallino Rampante", ha demostrado ser mucho más que un simple equipo de Fórmula 1. Su nombre, sinónimo de lujo y alta ingeniería, ha creado una máquina de hacer dinero tan potente que su prosperidad no se ve afectada por la sequía de títulos en el campeonato de constructores desde 2008. Aunque sus hazañas deportivas no siempre sean las esperadas, el valor de la marca se mantiene en un ascenso constante, proyectando una imagen de inmortalidad que resiste cualquier resultado en la pista.

El corazón que late en la pista

La pasión es el alma de Ferrari y lo que la diferencia de las demás escuderías. La llegada de Lewis Hamilton a la Scuderia en 2025 es una muestra de ello. El piloto británico, un ícono mundial, confesó: "cuando era niño, obviamente veía a Michael Schumacher y en general era un gran admirador del equipo... no hay otro equipo como este".

El propio Charles Leclerc expresó su amor por la marca y dijo: “este siempre ha sido el equipo que me ha hecho soñar desde que era niño... solo espero que algún día podamos ser campeones juntos”.

Esa pasión se traduce en una base de aficionados inmensa. Según la especialista en Fórmula 1 Valentina Peña: "Ferrari es el equipo con más aficionados alrededor del mundo, esto se debe a su tradición e historia, pues es la única escudería que ha estado presente en todas las temporadas de la Fórmula 1”. Peña también añade que Ferrari recibe un bono por el simple hecho de ser Ferrari, un bono histórico y simbólico que en 2017 era de $100 millones de dólares.

Un imperio que no vive solo de la pista

La salud financiera de Ferrari es envidiable, con cifras que revelan un crecimiento imparable. El director ejecutivo de la compañía, Benedetto Vigna, reveló en los datos de 2023 que la marca alcanzó ingresos de $5.970 millones y un beneficio neto de $1.250 millones, con un aumento del 34%. Esto convierte a Ferrari en un gigante de la industria automotriz.

A pesar de estos números astronómicos, los ingresos de la división de Fórmula 1 apenas representaron cerca del 10% de las ganancias totales de la empresa, lo que evidencia que la venta de automóviles y otros productos de lujo son el motor principal del negocio. En la última década, el volumen de negocios se ha duplicado y los beneficios se han quintuplicado, una muestra de la estabilidad que ha alcanzado el imperio de Maranello.

Dinero, glamour y un nuevo gigante: la apuesta por los patrocinios

La Scuderia, como todos los equipos de Fórmula 1, tiene dos vías principales de ingresos: los premios distribuidos por la propia categoría y el dinero proveniente de los patrocinios. Mientras que el total de la F1 a repartir en premios fue de $1.215 millones de dólares en 2023, la mayor parte de la facturación de un equipo como Ferrari proviene de los sponsors.

La escudería, por su segundo lugar en 2024, recibió una porción del premio de la F1, que se estima en unos $131 millones de dólares. Sin embargo, para los equipos más grandes como Ferrari, los patrocinios pueden cubrir hasta el 70% de la facturación total. En 2024, la Scuderia firmó un acuerdo de alto perfil con HP, convirtiéndose en el nuevo patrocinador principal y título del equipo, una jugada que impulsó sus ingresos en el primer semestre de ese año.

El efecto Hamilton: la jugada maestra para conquistar el mundo

Más allá de la pasión que lo une a la marca, la incorporación de Hamilton es una apuesta estratégica para consolidar la presencia de Ferrari en mercados inexplorados como el de Estados Unidos. Con un salario estimado en $100 millones de dólares y un contrato de patrocinio millonario, Hamilton no solo traerá talento a la pista, sino que se convertirá en un catalizador de nuevas oportunidades de negocio para el imperio italiano. Su llegada representa un puente entre la tradición de Ferrari y las nuevas audiencias globales.

La habilidad del equipo de Maranello para mantener un balance entre la tradición y la innovación es la clave para que su éxito sea sostenible. El mundo espera con ansias que su modelo de negocio, respaldado por la pasión y la estrategia, finalmente se traduzca en victorias que pongan fin a la larga sequía de campeonatos.

