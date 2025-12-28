"Es un referente para todas las generaciones": el emotivo homenaje de Cristiano Ronaldo a Novak Djokovic

Suscríbete a nuestros canales

La ceremonia de los Globe Soccer Awards 2025 cerró con un encuentro histórico entre dos de los máximos referentes del deporte mundial. Novak Djokovic fue el gran protagonista al recibir el Globe Sports Award, un nuevo galardón destinado a atletas ajenos al fútbol. El encargado de entregar la distinción fue Cristiano Ronaldo, quien previamente había sido premiado como el mejor jugador de Oriente Medio.

Ronaldo presentó el premio destacando la importancia de reconocer la excelencia en otras disciplinas. Al referirse al tenista, el luso expresó: "Es un ejemplo. Tenemos una historia parecida. Es un referente para todas las generaciones". El delantero de 40 años subrayó que Djokovic representa la longevidad y el éxito constante en la élite.

Una inspiración forjada en la élite

Al tomar la palabra, Djokovic recordó cómo la figura del portugués influyó en su propia carrera. Rememoró sus encuentros cuando Ronaldo jugaba en el Real Madrid y él participaba en torneos en la capital española. "En aquel tiempo él dominaba en el mundo y todavía lo hace", afirmó el serbio, reconociendo al futbolista como una fuente de motivación para mantenerse al más alto nivel.

"En esencia no jugamos el mismo deporte, pero nos hemos empujado el uno al otro y demostrado a otras generaciones que no hay límites", aseguró Djokovic. Para el serbio, ver ejemplos como el de Cristiano ayuda a encontrar la disciplina necesaria para despertar cada mañana y seguir compitiendo.

Desafiando los límites de la edad

Ambas estrellas reafirmaron que sus carreras están lejos de terminar. Djokovic, de 38 años, continúa en la búsqueda de su Grand Slam número 25, mientras que Ronaldo lanzó una promesa que acaparó los titulares. Tras alcanzar los 956 goles oficiales, el portugués declaró: "Llegaré a los 1.000 goles, seguro… si no tengo lesiones".

El evento concluyó con un mensaje conjunto sobre el valor de la pasión y la salud en el deporte. Djokovic enfatizó que "la mente lo controla todo", utilizando su propio ejemplo y el de Ronaldo para inspirar a los jóvenes atletas a ignorar los prejuicios sobre la edad y la jubilación deportiva.

