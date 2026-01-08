"Florentino te va a echar": la polémica discusión entre Vinicius Jr. y Simeone

Suscríbete a nuestros canales

La semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid no solo dejó goles y tensión deportiva, sino también un enfrentamiento verbal directo entre Diego Pablo Simeone y Vinícius Jr.. Durante la primera mitad del encuentro, el entrenador argentino aprovechó la proximidad del jugador a su zona técnica para lanzarle una provocación que captaron las cámaras.

«Vini, Vini, Florentino te va a echar, acuérdate de mí», fueron las palabras del "Cholo" dirigidas al extremo madridista. Este comentario apunta deliberadamente a un tema sensible: Vinícius aún no ha renovado su contrato con el club blanco y ha recibido abucheos poco habituales por parte de su propia afición en los últimos partidos en el Santiago Bernabéu.

Tensión al borde del campo

El conflicto escaló en el segundo tiempo cuando el brasileño fue sustituido por Arda Güler. Al percibir gestos de provocación desde el banquillo colchonero, el jugador encaró a Simeone, generando un momento de máxima tensión que requirió la intervención de Xabi Alonso para separar a las partes y evitar que la situación pasara a mayores.

El trasfondo del conflicto

Este cruce de palabras revela una estrategia de presión psicológica en un momento de vulnerabilidad para el futbolista:

Dudas sobre su futuro : La falta de una firma en su renovación ha generado especulaciones constantes en la prensa.

Factor emocional : Simeone buscó desestabilizar a una de las piezas más determinantes del Real Madrid atacando su relación con la directiva y la hinchada.

Respaldo técnico: Xabi Alonso salió en defensa de su dirigido, reafirmando que Vinícius sigue siendo el centro de la atención tanto por su talento como por su personalidad en los clásicos.

A pesar de las palabras de Simeone, el entorno del Real Madrid mantiene la calma respecto al futuro del brasileño, aunque el episodio añade una capa extra de morbo a la previa de la gran final del domingo.

