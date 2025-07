¡Golpe para los Bravos! Ronald Acuña Jr entra a la lista de lesionados: "Estoy preocupado"

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Atlanta reciben un duro golpe justo cuando la temporada se calienta: su estrella venezolana Ronald Acuña Jr. fue oficialmente colocado en la lista de lesionados.

Esta noticia enciende las alarmas para el equipo y sus fanáticos, quienes esperan ansiosos por saber el alcance de la lesión de uno de los jugadores más dinámicos de las Grandes Ligas.

¿Qué pasó con Acuña Jr.?

De acuerdo con la información proporcionada por la MLB, Acuña Jr. estará en la lista de lesionados durante 10 días, debido a una molestia e inflamación de su tendón de Aquiles derecho.

En su lugar, el equipo subió al jardinero Jarred Kelenic de su sucursal de Triple A en Gwinnett.

La molestia de Acuña se manifestó inicialmente el lunes por la noche, durante el partido contra Kansas City. Fue al anotar desde primera base tras un doble de Austin Riley, contribuyendo a la victoria 10-7 de los Bravos, cuando sintió las primeras señales en la pantorrilla.

A pesar de esto, Acuña insistió en jugar el martes por la noche, y el mánager Brian Snitker le dio el visto bueno. Sin embargo, la situación empeoró en la eventual derrota 9-6, cuando la estrella comenzó a cojear visiblemente al intentar perseguir una pelota en el jardín derecho.

"Sucedió cuando anoté desde primera hasta home en esa jugada", dijo. "Me examinarán, ya veremos cómo sale".

¿Cómo se encuentra el jugador venezolano?

El martes por la noche, durante la sexta entrada, Acuña persiguió una pelota de foul. Momentos después, en la misma entrada, otra pelota fue bateada por encima de su cabeza e intentó alcanzarla. Tras esta jugada, el venezolano abandonó el partido al finalizar el sexto inning.

"No quería que batearan hacia allá y, imagínense, cuando no quieres que bateen hacia allá, las cosas siempre salen para allá", expresó el jugador.

Acuña Jr. además confirmó que la dolencia aumentó mucho más durante su encuentro del martes.

"Yo les dije que me estaba molestando y que sí quería agarrar el día de descanso, pero ya he pasado por muchas lesiones y he tenido muchos días de descanso, solo quiero salir a jugar y pasó lo que pasó", comentó. "Estoy preocupado de que sea una lesión grave".

Hasta los momentos, Acuña Jr. mantenía un promedio de bateo de .306 con un porcentaje de embase de .429, un porcentaje de slugging de .577, 14 jonrones y 26 carreras impulsadas en 55 juegos esta temporada.

