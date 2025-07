La Velada del Año V: Abby rompe el silencio y aclara por qué llevaba la bandera de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La polémica streamer hispano-venezolana Abby explicó por qué llevaba la bandera de Venezuela junto con la de España durante su pelea ante la influencer Roro en La Velada del Año V.

Durante un directo luego de lo que fue su triunfo por decisión dividida, Abby respondió a los cuestionamientos de algunos usuarios, quienes afirmaban que utilizaba los colores patrios por supuesta conveniencia, y aclaró que su madre es migrante venezolana.

"Puse la bandera porque mi mamá estaba en el público porque es la persona que más quiero en este mundo. Junto a mi padre, mi madre lo es todo, es una persona que me ha educado, me ha dado todo el amor del mundo. Ha estado a mi lado, aunque no quisiese ser streamer, aunque no quisiese estudiar, me ha inculcado la música, ha inculcado mis valores... me ha inculcado ser una mujer fuerte", señaló.

La madre de Abby migró a España hace 20 años

Asimismo, Abby recalcó que durante su salida, la bandera venezolana tenía que estar ahí porque su madre emigró a España hace 20 años, se trajo a su familia con ellos.

"Sé lo que supone vivir en la otra parte del océano lejos de tu familia, el cómo perdió a sus padres y no pudo pasar los últimos años de sus vidas junto a ellos porque estaba en la otra parte del mundo. Alguien que no tiene ningún familiar o parte de su familia lejos, no entiende lo que es eso", reflexionó.

Del mismo modo, Abby recordó que la bandera debía estar presente porque Venezuela está en su árbol genealógico. También declaró que el asta lo llevaba su hermano, quien según señala, es venezolano de nacimiento y también migró a España.

Polémicas alrededor de la pelea contra Roro

Abby, quien ha causado polémica desde que se anunció su pelea contra Roro por su estilo frontal para opinar y algunas controversias de su vida amorosa, logró derrotar a la influencer en una reñida batalla que ha dividido a los internautas, pues algunos aseguran que no ganó.

Sin embargo, se mostró eufórica tras conocer que la decisión de los jueces la dio por vencedora en una contienda que generó críticas al ser catalogada por un sector de las redes como "desigual", pues es 23 centímetros más alta que su contendiente, y además sus brazos eran notoriamente más largos que la reconocida influencer, algo que pudo aprovechar en la pelea.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube