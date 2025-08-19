John Cena regresa a HBO: todos los detalles sobre la segunda temporada de 'Peacemaker'

Suscríbete a nuestros canales

El 21 de agosto de 2025, John Cena regresa a la pantalla de HBO Max en la segunda temporada de "Peacemaker". El actor y exluchador, que ha demostrado su versatilidad en cada proyecto, retoma su papel más representativo, consolidando su transición de la lucha libre a una estrella de cine con un personaje icónico en el universo DC.

La interpretación de Cena como Peacemaker ha sido aclamada por su mezcla única de humor irreverente y un carisma innegable. Su versión del antihéroe ha conectado con el público de manera profunda, dándole un lugar destacado en el panteón de personajes de la franquicia. Es un testimonio de su habilidad para dar vida a personajes complejos y con dilemas morales.

En esta nueva entrega, el protagonista se enfrentará a nuevas amenazas y deberá lidiar con las consecuencias de sus decisiones pasadas. La trama promete explorar a fondo la evolución de Peacemaker, llevándolo por un camino de autodescubrimiento mientras cuestiona sus lealtades.

Con este regreso, John Cena no solo revive a un personaje, sino que reafirma su estatus como un talento serio en la actuación. Su interpretación en "Peacemaker" podría convertirse en una obra fundamental dentro del género de superhéroes, garantizando al actor un lugar permanente en el panteón de las estrellas de Hollywood.

