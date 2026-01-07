Juegos Deportivos Nacionales 2026: se confirma la sede que servirá de ensayo para los Bolivarianos

Suscríbete a nuestros canales

Caracas se perfila como el epicentro del deporte nacional este año al ser manejada por el Ministerio de la Juventud y el Deporte como la sede oficial de los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2026. Aunque inicialmente se consideró al estado Lara, la capital asumiría el compromiso para poner a punto su infraestructura de cara a los II Juegos Bolivarianos de la Juventud, previstos para noviembre.

La planificación apunta a realizar la competencia en junio para coincidir con el asueto escolar, aunque el Instituto Nacional de Deportes (IND) aún no publica la Carta Fundamental con las fechas exactas. Este evento permitirá evaluar recintos clave como el Estadio Brígido Iriarte y el Parque Naciones Unidas antes de recibir a las delegaciones internacionales de la ODEBO.

Ruta clasificatoria

El proceso para llegar a la máxima cita deportiva del país arrancará formalmente en febrero con las fases clasificatorias por disciplina. Según el cronograma de las federaciones, las primeras actividades confirmadas son:

Judo: Iniciará sus combates en Caracas durante la tercera semana de febrero.

Atletismo: El clasificatorio será en la capital del 27 al 29 de marzo, con la fase final nacional prevista del 1 al 15 de junio.

Boxeo: El estado Zulia será el anfitrión de la eliminatoria nacional del 24 de abril al 1 de mayo.

Natación: Definirá al equipo zuliano tras cumplir con los compromisos estadales, regionales y el Campeonato Nacional.

Zulia refuerza su preparación y estructuras

Desde la región zuliana, el Secretario de Deportes, Fidel Madroñero, ratificó que los Juegos Nacionales son la "prioridad absoluta" de la gestión del gobernador Luis Caldera para este año. El estado busca revertir resultados de ediciones pasadas y para ello ha solicitado un plan de acción detallado para cada una de las 14 disciplinas estratégicas con mayor potencial de medallas.

Para respaldar este objetivo, se ejecutan obras críticas en el Complejo Deportivo Luis Aparicio, incluyendo la entrega de gimnasios para pesas, boxeo y lucha en marzo. Además, se trabaja en la recuperación del complejo de piscinas y la pista de bicicross, junto a la construcción de un nuevo Centro de Alto Rendimiento para el atletismo que optimice la preparación de los atletas locales.

