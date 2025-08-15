La batalla del dinero: ¿cuál es el equipo con la nómina más cara de la MLB en 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York se han alzado con el título de la nómina más cara de la MLB en 2025, superando a los Dodgers de Los Ángeles por un margen estrecho. A pesar de contar con un roster repleto de superestrellas, los actuales campeones se vieron desbancados por el millonario acuerdo de su rival neoyorquino.

El liderato de los Mets se debe en gran medida al fichaje de Juan Soto, quien firmó un contrato sin precedentes. A diferencia de otros acuerdos recientes, el dominicano no aceptó pagos diferidos, lo que infló la nómina de su equipo y lo convirtió en el jugador mejor pagado de la competición para esta temporada.

Por su parte, los Dodgers no lideran el ranking por una ingeniosa estrategia financiera: el uso de contratos con pagos diferidos. La clave de esta fórmula se puede ver en el acuerdo de Shohei Ohtani, cuya gran parte de su salario anual será aplazado. Esto reduce el impacto en el roster actual y les permite mantenerse competitivos sin sobrepasar los límites fiscales.

Las nóminas más altas de la MLB para la temporada 2025 son:

Mets de Nueva York Dodgers de Los Ángeles Yankees de Nueva York Filis de Filadelfia Azulejos de Toronto

Estos números demuestran que la carrera por el título de la MLB también se libra en el tablero financiero. Con una brecha cada vez más grande entre los grandes y los pequeños mercados, la búsqueda del éxito deportivo sigue estando directamente ligada a la capacidad de invertir en el talento de élite.

