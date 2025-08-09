¡La familia crece! Rafael Nadal y Mery Perelló dan la bienvenida a su segundo hijo

Suscríbete a nuestros canales

El tenista español Rafael Nadal y su esposa, Mery Perelló, le dan la bienvenida a su segundo hijo varón.

La feliz noticia, confirmada por EFE, llena de alegría a la familia y a los seguidores del deportista, quienes celebran el nacimiento del pequeño Miquel el pasado 7 de agosto.

De acuerdo con la agencia, el niño nació en un hospital de Palma de Mallorca (Islas Baleares), donde también tuvieron a su primogénito, Rafael.

Un nuevo capítulo en la vida personal de Nadal

Este nacimiento marca un nuevo y emocionante capítulo en la vida del deportista mallorquín.

Con 39 años, Nadal se encuentra en la recta final de una carrera que lo consolida como uno de los más grandes de la historia del tenis.

A pesar de las lesiones y los desafíos en la pista, el tenista siempre ha encontrado en su familia su mayor apoyo.

El nacimiento de su primer hijo en 2022 ya fue un hito que lo inspiró a seguir compitiendo y a encontrar un nuevo equilibrio entre su vida personal y profesional.

Con la llegada de este segundo bebé, Nadal podría tener en la mira enfocarse en una nueva etapa, en la que la familia será el centro de su universo.

Miquel: un nombre con gran significado

El segundo hijo de Rafael Nadal y Mery Perelló se llama Miquel. La elección de este nombre es un emotivo homenaje al padre de Mery, que falleció en abril de 2023.

Al nombrar al bebé como su abuelo materno, la pareja honra la memoria de un ser querido y consolida el fuerte vínculo familiar. Este gesto cobra un significado especial, ya que une la alegría del nacimiento con el recuerdo permanente del padre de Mery, Miguel Perelló.

La decisión de la pareja subraya la importancia que le dan a sus raíces y a los lazos familiares.

Mery Perelló: el pilar incondicional en la vida de Nadal

La figura de Mery Perelló es fundamental en la vida de Rafael Nadal desde sus inicios.

Se conocieron en su adolescencia en Mallorca y construyeron una relación sólida y discreta. Juntos contrajeron matrimonio en 2019, después de casi 15 años de noviazgo, en una ceremonia íntima en Mallorca.

Su relación, lejos del ruido mediático, es un ejemplo de compañerismo y dedicación. En múltiples ocasiones, Nadal destacó públicamente la importancia de Mery y su papel crucial para poder sobrellevar las presiones del deporte de élite, y la llegada de su segundo hijo es un testimonio del fuerte vínculo que los une.

