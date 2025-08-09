Las leyendas vigentes: futbolistas veteranos activos en 2025... y no lo sabías

Mientras la mayoría de los futbolistas cuelga los botines al superar la barrera de los 35 años, un selecto grupo de veteranos se niega a abandonar las canchas. Estos jugadores, con carreras legendarias a sus espaldas, siguen demostrando su pasión por el juego, desafiando el paso del tiempo y sorprendiendo a los fanáticos con su longevidad.
La increíble historia de Kazuyoshi Miura
La historia de Kazuyoshi Miura es, sin duda, la más asombrosa de todas. A sus 58 años, "King Kazu" se mantiene activo y en competencia. Actualmente, el legendario delantero japonés juega en el Atletico Suzuka, en la tercera categoría del fútbol de su país.
El regreso de los campeones
Lukas Podolski, campeón del mundo con Alemania en 2014, continúa siendo la estrella de su equipo, el Górnik Zabrze, en la Primera División de Polonia, a sus 40 años. Por su parte, el delantero paraguayo Roque Santa Cruz, recordado por su paso por el Bayern de Múnich, se niega a colgar los botines y sigue jugando en el Libertad de Paraguay a sus 44 años.
Los defensores que siguen en la élite
El legendario defensor brasileño Thiago Silva, que ha mantenido un nivel de élite hasta una edad avanzada, ha regresado al club de sus amores, el Fluminense de Brasil, a sus 40 años. Su compatriota David Luiz, de 38 años, también sigue en activo y fue noticia recientemente al fichar por el Pafos de Chipre, tras finalizar su contrato en Brasil.
La superación de Santi Cazorla
El talentoso centrocampista español Santi Cazorla es un ejemplo de superación. Después de superar una grave lesión que casi le cuesta su carrera, sigue demostrando su calidad. A sus 40 años, milita en el club donde se formó, el Real Oviedo, en la Primera División española.
El futuro incierto de Alexandre Pato
El exdelantero del Milan, Alexandre Pato, se encuentra en un momento de incertidumbre en su carrera. A sus 35 años, Pato está actualmente sin equipo tras finalizar su contrato con el Orlando City, por lo que su futuro profesional sigue siendo una incógnita.
Visite nuestra sección de Deportes.
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.