Las leyendas vigentes: futbolistas veteranos activos en 2025... y no lo sabías

Mientras la mayoría de los futbolistas cuelga los botines al superar la barrera de los 35 años, un selecto grupo de veteranos se niega a abandonar las canchas. Estos jugadores, con carreras legendarias a sus espaldas, siguen demostrando su pasión por el juego, desafiando el paso del tiempo y sorprendiendo a los fanáticos con su longevidad.

La increíble historia de Kazuyoshi Miura

El regreso de los campeones



Lukas Podolski, campeón del mundo con Alemania en 2014, continúa siendo la estrella de su equipo, el Górnik Zabrze, en la Primera División de Polonia, a sus 40 años. Por su parte, el delantero paraguayo Roque Santa Cruz, recordado por su paso por el Bayern de Múnich, se niega a colgar los botines y sigue jugando en el Libertad de Paraguay a sus 44 años.

Los defensores que siguen en la élite

La superación de Santi Cazorla

El futuro incierto de Alexandre Pato



El exdelantero del Milan, Alexandre Pato, se encuentra en un momento de incertidumbre en su carrera. A sus 35 años, Pato está actualmente sin equipo tras finalizar su contrato con el Orlando City, por lo que su futuro profesional sigue siendo una incógnita.

