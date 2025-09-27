La pizarra de Vizcarrondo: filosofía táctica para el futuro de La Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El nombramiento de Oswaldo Vizcarrondo como director técnico interino de la Selección Nacional de Venezuela (La Vinotinto) no solo marcará una transición en el banquillo, sino también el regreso de una mentalidad de "guerrero" al núcleo del equipo. Al no tener una larga trayectoria como estratega de élite, la "pizarra" de Vizcarrondo se infiere de su ADN como jugador, su experiencia europea y las necesidades históricas del combinado nacional. Su filosofía se basa en la disciplina, el orden defensivo y la recuperación de la mística. Sobre esta decisión, el narrador de fútbol Richard Méndez publicó en X (antes Twitter): “la solución al alcance de la mano siempre fue Vizcarrondo, que ya está en la estructura de selecciones de Venezuela”.

Prioridad en la mentalidad

La primera y más fundamental parte de la filosofía de Vizcarrondo es la esfera psicológica y disciplinaria. Para él, el éxito nace de la actitud y el sacrificio. Vizcarrondo es conocido por su alta exigencia, y su mensaje inicial se centra en la necesidad de compromiso total, disciplina táctica y sacrificio físico para restaurar la identidad competitiva de La Vinotinto, que históricamente ha sido su mayor fortaleza.

Este enfoque en la base mental es su principal activo. Siendo un exdefensor central de renombre, su enfoque táctico inicial es el de la solidez defensiva, bajo la creencia de que todo ataque nace de un orden inexpugnable. Es probable que sus entrenamientos se centren en la organización de las líneas defensivas, la presión coordinada y la minimización de espacios, forjando un equipo difícil de penetrar antes de pensar en el gol.

La pizarra táctica

Aunque su filosofía táctica formal está en desarrollo, se espera que Vizcarrondo se aleje de la posesión estéril y abrace un pragmatismo que priorice la eficiencia. Se espera que el estratega se apoye en formaciones que aseguren el control del mediocampo y la cobertura de los laterales, como el 4-4-2 o una variación del 4-3-3 bien estructurado, ideales para la organización defensiva y el lanzamiento de ataques rápidos.

Su sistema probablemente buscará la recuperación rápida del balón para lanzar transiciones ofensivas veloces. En lugar de elaborar excesivamente en el mediocampo, el objetivo será aprovechar la velocidad de los delanteros y extremos con balones largos o pases verticales inmediatos. Además, sus años en el fútbol francés con el Nantes, una liga conocida por su atleticismo, defensa física y pressing, refuerzan la idea de un sistema que valora la potencia y el despliegue físico sobre la elaboración lenta.

El liderazgo interino y la cantera

Vizcarrondo no solo es un DT interino, sino un excapitán legendario. Su rol también es el de puente con las futuras generaciones de futbolistas venezolanos. Su figura inspira un respeto inmediato, lo que facilita la imposición de sus normas de disciplina y es invaluable para integrar a jóvenes talentos que necesitan entender la mística de la camiseta nacional.

Según informó el periodista Elías López, Vizcarrondo solo dirigirá a la selección en los dos amistosos contra Argentina y Belice, para luego sumarse al último módulo de trabajo de la Vinotinto Sub-17. Esta visión a futuro permite al exdefensa evaluar de cerca y sin la presión de un ciclo largo a jugadores que quizás no hubieran tenido minutos. Sobre su mentalidad de trabajo con los jóvenes, Vizcarrondo afirmó: “en mis discursos busco ponerles los pies sobre la tierra, que sepan que esto no cambia en nada lo que son ellos realmente”. Su filosofía es un llamado al esfuerzo que busca sentar las bases mentales y defensivas antes de construir cualquier esquema ofensivo ambicioso.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.