Las cifras millonarias del Villarreal vs. Barcelona en Miami: ¿cuánto ganará cada equipo?

El duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF ya tiene luz verde para celebrarse en Miami el próximo 20 de diciembre. Pese a las intensas presiones provenientes de diversos sectores —principalmente desde el entorno del Real Madrid— la UEFA ha dado su visto bueno, permitiendo que ambos clubes hagan oficial el encuentro. Esta decisión pone en marcha una novedosa experiencia diseñada para beneficiar económicamente a todos los actores involucrados.

Los incentivos económicos y la promoción

La entidad más favorecida por esta operación es la propia LaLiga, que busca posicionarse con fuerza en el mercado estadounidense, un territorio de creciente interés donde la Premier League británica tiene una clara ventaja.

La promoción del encuentro, a cargo de la empresa Relevent, incluye compromisos que aseguran inyecciones económicas directas e indirectas para la patronal española. Los equipos participantes serán los principales beneficiarios monetarios: el Barcelona y el Villarreal podrían alcanzar ganancias de hasta 7 millones de euros cada uno, dependiendo de variables como la venta de entradas (taquillaje) y el merchandising. La horquilla de ingresos garantizados se sitúa entre los 5 y los 7 millones de euros. La Liga, por su parte, obtendrá beneficios en términos de promoción de marca y nuevos derechos audiovisuales.

Los focos de resistencia al traslado

A pesar de que la FIFA no ha manifestado objeciones formales, permitiendo a Javier Tebas (presidente de LaLiga) confirmar el choque con total seguridad, la oposición al partido sigue activa.

La principal resistencia se articula a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Liderada por Raúl Aganzo, un exfutbolista con pasado en el Real Madrid, la AFE está buscando reunirse de urgencia con los capitanes de los clubes de Primera División para boicotear la celebración del encuentro en el extranjero.

La controversia incluso ha surgido dentro de uno de los equipos implicados: el centrocampista neerlandés del Barcelona, Frenkie de Jong, expresó su descontento con la celebración del partido en Estados Unidos poco después de que su propio club lo anunciara. Sus declaraciones no han sido bien recibidas por la directiva culé.

Finalmente, si bien el Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene la autoridad para invalidar el partido por decreto, se considera una vía improbable. El CSD se declaró incompetente en 2022 para regular partidos de Liga fuera de España, lo que haría contradictoria una intervención actual.

Horario confirmado

Los preparativos para el encuentro ya están en marcha. El horario parece claro por cuestiones televisivas:

Hora Local (Miami/Venezuela): 16:00 (4:00 PM)

Hora de España (Península): 22:00 (10:00 PM)

