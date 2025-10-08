Villarreal vs. Barcelona en Miami: ventajas y desventajas de trasladar LaLiga a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol español se prepara para una mudanza histórica: LaLiga confirmó este miércoles que el encuentro oficial correspondiente a la Jornada 17 entre el Villarreal CF y el FC Barcelona se celebrará en Miami, Florida. El duelo, programado para el 20 de diciembre de 2025 en el Hard Rock Stadium, es calificado por el presidente Javier Tebas como "un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión".

Este traslado es un claro golpe de timón a favor de la globalización y los ingresos extraordinarios. Jugar en un centro cultural con gran presencia hispana como Miami permite a LaLiga competir directamente con la Premier League y maximizar el beneficio por la venta de entradas a precios premium y los nuevos acuerdos de marketing en el mercado estadounidense. Este beneficio no solo toca a los grandes, sino que eleva el perfil de un club como el Villarreal.

Sin embargo, el costo de este salto es alto y recae directamente sobre el espíritu de la competición.

El costo de la expansión

La decisión rompe con la integridad deportiva, pues un partido oficial de liga debe jugarse en el campo y bajo las condiciones estipuladas por el calendario, ya que jugar un partido en un campo neutral o "amistoso" anula el factor de la localía, fundamental en la equidad de una competición tan larga.

El principal damnificado es el abonado del Villarreal. A pesar de las amplias compensaciones anunciadas —los abonados podrán viajar gratuitamente a Miami o beneficiarse de un descuento del 30% en su abono—, el aficionado que paga por ver todos los partidos en El Madrigal es despojado de una experiencia de localía única, obligándolo a elegir entre un costoso viaje intercontinental o perder uno de los encuentros de su equipo.

Además del desgarro emocional que supone anteponer el negocio a la tradición, la decisión impone un desgaste físico significativo e innecesario en los jugadores del Villarreal y el Barcelona. El viaje intercontinental, justo antes o después de la temporada navideña, afecta la preparación y el rendimiento en los partidos subsiguientes.

LaLiga está dispuesta a priorizar la expansión de su marca y el ingreso económico por encima de los valores deportivos tradicionales y el respeto al calendario, abriendo una profunda brecha entre el negocio global y el aficionado local.

