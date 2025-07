Lionel Messi elige a su heredero: la carta que le escribió a Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi protagoniza “F50 Made Me Do It – Act 1”, la nueva campaña de Adidas que fusiona nostalgia y visión de futuro. El spot comienza con una rueda de prensa ficticia en la que Messi responde repetidamente: “La F50 me hizo hacerlo”, aludiendo a sus logros con las míticas botas que marcaron su carrera.

En una escena más íntima y emotiva, el argentino aparece escribiendo una carta dirigida a Lamine Yamal, el joven prodigio del FC Barcelona. La misiva, firmada con la frase “Blame it on the boots” (“Échale la culpa a las botas”), simboliza un gesto de reconocimiento y traspaso de legado.

La campaña busca conectar generaciones de futbolistas influenciados por el modelo F50. Además de Yamal, también participan jóvenes promesas como Cavan Sullivan, Claudio Echeverri y Antonio Nusa, todos con el mismo calzado que alguna vez impulsó a Messi.

La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, fanáticos de todo el mundo destacaron el simbolismo de la carta. Muchos interpretaron el gesto como un guiño claro al futuro del Barça, donde Yamal aparece como heredero natural del número 10 que alguna vez llevó Messi.

Este mensaje no solo promociona un producto, sino que instala una narrativa emocional: la transición entre leyendas y nuevas figuras, todo bajo el sello de Adidas y su icónico modelo F50.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.