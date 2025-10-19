Luto en el béisbol venezolano: fallece Jesús Montero, exprospecto de los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús Montero este domingo, 19 de octubre de 2025. El exreceptor, oriundo de Guacara (estado Carabobo), tenía 35 años y estaba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia, sin poder recuperarse de un grave accidente de tránsito sufrido la semana anterior.

La noticia del deceso, confirmada inicialmente por el periodista Rossen del Space Mundo Caraquista, conmocionó a los aficionados, que recuerdan a Montero como una de las grandes promesas del béisbol.

Una carrera con proyecciones de estrellato

Jesús Montero forjó una carrera que lo llevó a ser catalogado como el prospecto número 1 de los Yankees de Nueva York por MLB Pipeline en 2011, un testimonio de su inmenso potencial ofensivo. Debutó en la MLB ese mismo año con la camiseta yankee.

Posteriormente, fue traspasado a los Marineros de Seattle, franquicia con la que dejó una huella imborrable en la historia: Montero fue el responsable de impulsar la única carrera del juego perfecto lanzado por el legendario Félix Hernández, el 15 de agosto de 2012. En su etapa de Ligas Menores, la calidad de Montero lo llevó a disputar dos Juegos de Futuras Estrellas, en 2008 y 2009.

Legado en la LVBP y el campeonato con Lara

En el béisbol venezolano, Montero fue una figura reconocida en varias divisas. Se estrenó en la LVBP con los Navegantes del Magallanes en la temporada 2009-10. Sin embargo, pasó gran parte de su carrera con los Cardenales de Lara, defendiendo sus colores entre 2013 y 2019. Su mayor logro en la pelota local fue alzarse como campeón de la LVBP con los "pájaros rojos" en la temporada 2018-19.

Antes de su retiro, también vistió la camiseta de las Águilas del Zulia entre 2018 y 2021.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.