LVBP en marcha: juegos del Round Robin para este jueves 8 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La acción de la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) sigue su curso este jueves 8 de enero de 2026. Tras la pausa forzada por la situación nacional y el exitoso retorno a los diamantes el miércoles, los equipos clasificados ajustan sus piezas para una jornada que promete mover la tabla de posiciones.

Calendario de encuentros para el 8 de enero

La jornada de este jueves contará con dos enfrentamientos programados simultáneamente a las 7:00 p.m., de acuerdo con el calendario oficial reprogramado por la liga:

Caribes de Anzoátegui vs. Cardenales de Lara : El conjunto oriental visitará a los "pájaros rojos" en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Cardenales, que inició esta fase con buen pie.

Águilas del Zulia vs. Bravos de Margarita: Los rapaces se medirán a la escuadra insular en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare. Este duelo es vital para ambos, especialmente para Bravos, que busca aprovechar su condición de local tras el ajuste logístico de la semana.

Los Navegantes del Magallanes tendrán jornada libre este jueves, preparándose para retomar su actividad el día viernes.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.