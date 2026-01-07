Jinete Yoalbert Daniel Coa será internado en un centro de rehabilitación

Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional Yoalbert Daniel Coa anunció este martes 6 de enero de 2026 que se someterá a un tratamiento especializado para superar su dependencia a los estupefacientes.

La decisión llega tras una reunión clave con el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio "El Potro" Álvarez, quien brindó el respaldo institucional para asegurar la recuperación del atleta.

Coa, reconocido por su trayectoria en los óvalos nacionales, reconoció públicamente que ha luchado contra esta adicción durante muchos años.

Con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP), será internado en la Clínica El Cedral en Caracas, uno de los centros de salud mental y rehabilitación más prestigiosos del país.

"Voy a ser internado en un centro de rehabilitación para que el día de mañana pueda regresar siendo una mejor persona y profesional. Gracias a todos, especialmente al Superintendente Antonio Álvarez por las oportunidades", expresó el jinete visiblemente conmovido.

La noticia ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales y en las tribunas de La Rinconada, donde fanáticos y dueños de ejemplares han manifestado su apoyo a Coa.

El retiro temporal de las pistas es visto como una "victoria preventiva" para salvar la vida y la carrera de un talento que aún tiene mucho que dar en el espectáculo hípico venezolano.

La Clínica El Cedral es conocida por su discreción y efectividad en programas de desintoxicación, lo que garantiza que el proceso de Yoalbert se lleve a cabo bajo los más altos estándares médicos.

