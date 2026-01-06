NFL EN VIVO: Chargers vs Patriots. Andy Borregales va por el comodín para hacer historia

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión transmitirá en vivo y en exclusiva el duelo entre Los Ángeles Chargers y New England Patriots, este domingo 11 de enero a las 9:00 p.m. El encuentro podrá disfrutarse gratis en señal abierta y también en HD por SimplePlus, InterGO, Netuno GO y AbaTV GO.

Venezuela presente en la NFL

El partido tendrá un ingrediente especial para Venezuela: Andrés “Andy” Borregales, pateador caraqueño de los Patriots, vivirá su primera postemporada en la NFL.

Borregales llega en gran momento tras su destacada actuación del pasado fin de semana ante Miami. Andy ejecutó un gol de campo de 59 yardas, el más largo de su carrera y el tercero más largo en la historia de la franquicia. Además, convirtió cinco puntos extra para un total de ocho unidades, siendo clave en la victoria de New England.

Ahora, el venezolano tendrá la responsabilidad de aportar su precisión en un partido de eliminación directa frente a unos Chargers que buscan sorprender.

La cita es este domingo a las 9:00p.m.: NFL, comodines de la AFC, Chargers vs Patriots con Andy Borregales, solo por Meridiano Televisión.

