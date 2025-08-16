LVBP: estos son los importados llamados a marcar la diferencia en la próxima temporada

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en el horizonte, los ocho equipos se encuentran en la fase de conformación de sus nóminas.

Un punto clave en este proceso es la selección de los jugadores importados. A la fecha, solo la mitad de las gerencias ha hecho anuncios oficiales sobre sus contrataciones foráneas, limitadas a un máximo de seis por equipo, informó Meridiano.

Trío de lanzadores se Suman a la manada de Leones

Leones del Caracas ha sido una de las gerencias más activas en el mercado, enfocándose en reforzar su staff de lanzadores. El equipo capitalino ha confirmado la incorporación de tres brazos extranjeros.

Los derechos Luis Miguel Romero, Shea Spitzbarth y Beck Way se unen al conjunto con la intención de aportar solidez desde el montículo.

Retorno de "La Maravilla" Ravelo a Cardenales y nuevos brazos

Los actuales campeones, Cardenales de Lara, han apostado por la continuidad y el talento probado. El jardinero cubano Rangel Ravelo, conocido como "La Maravilla", regresará para su octava temporada con el equipo.

Su experiencia y aporte ofensivo se consideran cruciales para la defensa del título. Además de Ravelo, la gerencia encabezada por José "Chato" Yépez ha contratado a los lanzadores derechos Christian Cosby y Keone Kela.

Bravos de Margarita refuerzan el pitcheo tras una campaña Histórica

Los Bravos de Margarita, tras alcanzar su primera Serie Final en la historia del club en la pasada temporada, buscan fortalecer su cuerpo de lanzadores para la venidera contienda. El equipo insular ha anunciado la firma de tres pitchers derechos: Claudio Custodio, Abdiel Saldaña y Nick Trogrlic-Iverson. La directiva aspira a complementar la ofensiva que mostró un rendimiento destacado en la campaña anterior.



Tigres de Aragua con dos Refuerzos

Bajo la nueva dirección del mánager Oswaldo "Ozzie" Guillén y el gerente deportivo Víctor Gárate, los Tigres de Aragua han comenzado su proceso de reestructuración. En esta fase inicial, han asegurado a dos lanzadores importados para su bullpen: los derechos Andrew Schultz y Cory Thompson. Estos movimientos son parte de la estrategia del equipo para construir una escuadra competitiva.

