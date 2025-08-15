De 'influencer' a marido: fotografías de la boda de ensueño de Logan Paul y Nina Agdal

Suscríbete a nuestros canales

El luchador y estrella de redes sociales Logan Paul y la modelo Nina Agdal son oficialmente marido y mujer. La pareja celebró su matrimonio en una fastuosa ceremonia en el Lago de Como, Italia. El evento contó con la presencia de su círculo más cercano, incluyendo a la hija de la pareja, y a figuras como su hermano, Jake Paul.

La ceremonia estuvo llena de emotividad. Jake Paul, quien asistió junto a su prometida Jutta Leerdam, compartió imágenes de la boda y confesó haber llorado durante el intercambio de votos. Logan Paul lució un elegante traje blanco con pantalón negro, mientras que Nina Agdal deslumbró con un vestido de novia de encaje y velo largo, luciendo como una princesa.

La historia de amor de la pareja se hizo pública a finales de 2022. Menos de un año después de iniciar su romance, Paul le propuso matrimonio a Agdal en el mismo idílico lago italiano. A esta feliz unión se sumó el nacimiento de su hija Esme en septiembre de 2024, consolidando así la familia.

Con esta boda, Logan Paul parece iniciar una nueva etapa, enfocada en sus compromisos familiares. El luchador ha manifestado en varias ocasiones que su esposa e hija se han convertido en su principal prioridad, una declaración que marca un antes y un después en su vida pública, que solía ser más egoísta y enfocada en sí mismo.

