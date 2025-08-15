¡Escándalo en el softbol venezolano! Suspenden a esta estrella de la selección este motivo

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Softbol (FVS) confirmó la suspensión provisional del estelar jugador Maiker Pimentel, pieza clave en la reciente victoria del equipo nacional en el campeonato mundial.

La International Testing Agency (ITA) notificó a la FVS que Pimentel ha sido suspendido tras dar positivo en una prueba antidopaje. Un comunicado oficial de la federación detalló la situación.

"La Federación Venezolana de Softbol, su junta directiva, entrenadores y demás miembros informan a toda la comunidad del softbol que la ITA (Agencia Internacional de Muestras) nos ha notificado que nuestro atleta Maiker Pimentel ha sido suspendido provisionalmente de toda actividad nacional e internacional por la aparición de una sustancia no especifica en la prueba de control que se le realizó el día 12 de julio en Prince Albert-Canada", señala parte del comunicado.

Postura de Pimentel tras el polémico episodio

En el mismo comunicado, la FVS transmitió la versión del jugador, quien defiende su inocencia. Pimentel asegura que la sustancia llegó a su organismo de forma involuntaria.

"Maiker nos manifiesta que nunca de manera voluntaria o prescrita ha ingerido dicha sustancia, y que no entiende cómo ha podido llegar a su organismo. Que él solo ha trabajado con mucho sacrificio para alcanzar el lugar que en la actualidad ha conseguido", cita el texto.

Federación respalda al pelotero

Del mismo modo, la federación también expresó su respaldo al jugador en este momento, manifestando su confianza en su regreso. "Maiker te respetamos, creemos que has trabajado para alcanzar tus condiciones naturales y que volverás pronto a regalarle alegrías a nuestro deporte amado", finaliza el comunicado.

La polémica se produce pocas semanas después de que Venezuela se alzara con el Mundial por primera vez en su historia después de superar a Nueva Zelanda en la gran final.

