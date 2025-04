Medidas migratorias de Trump amenazan carreras de futbolistas en USA: Deyna Castellanos entre las afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Las medidas migratorias de Donald Trump desde su llegada al poder han causado miedo y precaución en diferentes de la sociedad migrante en Estados Unidos, independientemente de su legalidad, debido a diversos casos de deportaciones injustas.

En tal sentido, la administración ha anunciado la revocación de visas y restricciones de viaje para ciudadanos de múltiples países, principalmente aquellos considerados como naciones con altos riesgos migratorios o políticos, reseñó la agencia EFE.

En marzo, se filtraron detalles sobre un borrador que proponía prohibiciones para viajeros provenientes de hasta 43 países, incluyendo Venezuela, lo que ha generado zozobra y temor entre venezolanos en ese país, incluidas muchas futbolistas que suelen salir de Estados Unidos para jugar con sus selecciones.

Caso Deyna Castellanos

Uno de los casos más sonados es el de la futbolista venezolana Deyna Castellanos, exdelantera del Manchester City que actualmente juega en el Portland Thorns en la National Women’s Soccer League (NWSL) y que desde 2023 no se uniforma con la Vinotinto.

"La incertidumbre de poder ir a casa, pero no saber si podré regresar, es aterradora. No solo me afecta a mí, sino a muchas jugadoras extranjeras", afirmó Castellanos tras la decisión de no participar en partidos amistosos con la selección venezolana ante Panamá debido a los obstáculos migratorios.

Castellanos, quien cumplió 26 años el pasado 18 de abril y llegó a Portland en enero de 2024 tras pasar por el club inglés, expresó su preocupación por cómo estas restricciones afectan su futuro profesional y personal.

Otras futbolistas que no pudieron uniformarse con la Vinotinto

Entretanto, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que otras tres jugadoras venezolanas también quedaron fuera de convocatorias internacionales por motivos relacionados con visas y permisos migratorios: Bárbara Olivieri (Houston Dash), Gabriela Angulo (Universidad del Sur de Alabama) y Mariányela Jiménez (Universidad de Florida).

La misma situación se traduce en el fútbol masculino, pues 11 futbolistas venezolanos que tienen contratos vigentes con clubes de la Major League Soccer (MLS) temen salir de Estados Unidos y no poder retornar.

