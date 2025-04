MLB: Mauricio Dubón asegura que ha recibido amenazas tras su choque con Luis Arráez

Suscríbete a nuestros canales

El pelotero hondureño Mauricio Dubón afirmó que ha recibido amenazas de muerte luego de su aparatoso choque contra Luis Arráez, que dejó al venezolano en la lista de lesionados por siete días.

Tras el juego del domingo, el centroamericano habló con los medios de comunicación acerca del incidente que protagonizó con Arráez en la primera base. La situación no solo generó preocupación por la lesión del venezolano, sino también por las amenazas de muerte que Dubón afirmó haber recibido tras el suceso, reseñó Meridiano.

"Fue aterrador. Solo verlo sin moverse, fue muy aterrador. Especialmente la gente sabe el tipo de jugador que soy. No soy un jugador sucio ni nada. Así que es lamentable. La peor parte de esto es que recibes amenazas de muerte por cosas como esta y todo", expresó Dubón en conferencia de prensa.

Asimismo, el pelotero agregó: "Es triste por simplemente tener esa jugada sobre él y todo. Como dije antes, no había nada que pudiera haber hecho. Me preparé y pensé que iba a llevarme la peor parte. Quiero decir, no soy un tipo grande”.

Desafortunada jugada

El episodio ocurrió cuando Luis Arráez intentó avanzar en un toque de bola en el primer lanzamiento del bateador. La pelota fue enviada por línea hacia Christian Walker en primera base, quien rápidamente pasó a la segunda base Mauricio Dubón para cubrir la inicial.

Mientras Dubón se desplazaba para atrapar la pelota y cubrir la base, chocó con Arráez, quien parecía haber golpeado con su cara o brazo el codo del hondureño durante la colisión. La escena generó preocupación inmediata entre jugadores y espectadores debido a la intensidad del impacto.

A pesar del susto inicial, Arráez fue trasladado al hospital para realizarle estudios médicos exhaustivos; sin embargo, minutos después regresó al estadio sano y salvo. Los Padres de San Diego informaron que todo quedó en un susto y que el jugador está estable.

Arráez a la lista de lesionados preventivamente

Durante este lunes, los médicos realizaron varias evaluaciones a Arráez para descartar cualquier lesión grave o conmoción cerebral.

Aunque no presentaba síntomas preocupantes, la organización decidió enviarlo a la lista de lesionados como medida cautelar para garantizar su recuperación total.

El equipo californiano continúa monitoreando su estado mientras mantiene una actitud prudente ante cualquier posible complicación futura.

