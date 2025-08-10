Rayados de Monterrey: Sergio Ramos sorprende con un radical cambio de look

Suscríbete a nuestros canales

Sergio Ramos, el fichaje estrella de Rayados para la temporada 2025, ha sorprendido a la afición con un radical cambio de imagen. En medio de un inicio de temporada lleno de altibajos para el equipo de Monterrey, el experimentado defensor español se ha viralizado en redes sociales con un nuevo corte de cabello que muestra un estilo mucho más renovado.

El defensor, que llegó a México con el objetivo de liderar el proyecto de Rayados, aún no ha conseguido un título importante con el club. Sin embargo, su liderazgo es innegable y, en un equipo plagado de estrellas con pasado europeo como Keylor Navas, Allan Saint-Maximin y Aaron Ramsey, Ramos es la pieza central que busca llevar a su equipo a lo más alto.

La campaña de Rayados en 2025 ha tenido resultados mixtos que no han cumplido con las altas expectativas. Tras una eliminación en la Leagues Cup, el gran objetivo del equipo es el Torneo Apertura, donde han logrado dos victorias en tres partidos. El club, ahora dirigido por Domenec Torrent, busca que el equipo juegue a la altura de sus individualidades.

A pesar de sus esfuerzos individuales, Ramos sabe que el equipo necesita mejorar colectivamente para poder pelear por el título. Con su nuevo look, el capitán español parece estar listo para afrontar la siguiente etapa del torneo y motivar a sus compañeros a conseguir el gran objetivo de la temporada.

