Real Madrid: estos son los candidatos para el banquillo 'merengue'

El Real Madrid vive horas críticas. La eliminación en Copa ante el Albacete no solo hundió el debut de Álvaro Arbeloa, sino que dejó claro que el equipo necesita un cambio de rumbo inmediato. Florentino Pérez ya no busca un parche, sino un arquitecto para la temporada 2026-27, y en las oficinas de Valdebebas suena un nombre que pocos tenían en el radar: Imanol Alguacil.

El ex de la Real Sociedad vive un momento gris en el Al-Shabab de Arabia Saudí. Su equipo roza los puestos de descenso y su salida parece inminente. Esta debilidad en el Golfo se ha convertido en una oportunidad de oro para el Madrid, que valora su carácter y conocimiento profundo de la Liga española como la receta ideal para estabilizar el vestuario.

Zidane y el dilema de la selección francesa

El nombre de Zinedine Zidane siempre sobrevuela el Bernabéu cuando hay crisis. Es la debilidad del presidente y el favorito de la afición, pero hay un obstáculo: Francia. Zidane espera la llamada de "Les Bleus" tras el Mundial de 2026, cuando Didier Deschamps finalice su contrato. Aunque ha habido contactos, el técnico prefiere el banquillo nacional, obligando al Madrid a mirar hacia otras opciones.

La opción Maresca y el "modelo Klopp"

En la terna también brilla Enzo Maresca. El italiano viene de ganar el Mundial de Clubes con el Chelsea y gusta por su estilo moderno. Pese a su reciente despido en Londres, su capacidad para pulir jóvenes talentos encaja con la actual plantilla blanca. Por otro lado, la sombra de Jürgen Klopp sigue presente; aunque el alemán ha dicho que su rol en Red Bull le llena, Florentino no descarta intentar una última ofensiva por su energía y liderazgo.

El tiempo corre y el Real Madrid no puede permitirse más errores. Con Arbeloa en la cuerda floja, la decisión sobre quién tomará las riendas del proyecto será la más importante de la década para el club blanco.

