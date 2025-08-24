Boxeo

Revelador: Canelo cuenta a qué se habría dedicado de no ser boxeador

El mexicano se enfrentará a Terence Crawford en septiembre

Por Genesis Carrillo
Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 11:55 pm

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez contó a qué se habría dedicado si no se hubiera metido al boxeo. 

“Mi padre me aconsejó que no empezara a boxear. Él quería que yo estudiara y trabajara con él vendiendo helados en su tienda que tenía”, indicó Canelo Álvarez, citó Izquierdazo. 

Aseguró que desde los cinco años trabajó con su padre ayudándole en lo que podía, a preparar y vender los productos; y desde los siete ya se subía a los camiones en Guadalajara para vender las paletas.

Pero cambió por su gusto por el boxeo, lo que lo llevó a dedicarse 100 por ciento al deporte. 

“Lo ayudé mucho de pequeño hasta los 17, cuando me dijeron que tenía que dedicarme al boxeo”, recordó Canelo Álvarez.

Próxima pelea de Canelo

El próximo 13 de septiembre, Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en Las Vegas. 

Esta pelea es la más lucrativa en la carrera del mexicano, pues se estima que tendrá una ganancia cercana a los 150 millones dólares.

