Rompe récord de Lionel Messi: el nuevo fichaje de la MLS que superó al argentino

Un nuevo astro ha llegado a la MLS para romper todos los récords, incluso los del mismísimo Lionel Messi. El delantero surcoreano Son Heung-min, la adquisición más cara en la historia de la liga, ha desatado una verdadera locura en ventas, superando con creces la marca que impuso el astro argentino en sus primeros 30 días en el Inter Miami.

El nuevo jugador de LAFC ha vendido casi 1.5 millones de camisetas en un solo mes, una cifra que triplica el récord que tenía Messi. Según palabras de John Thorrington, presidente del equipo angelino, la camiseta del surcoreano es actualmente la más vendida no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte del mundo, superando incluso las cifras de Michael Jordan.

La llegada de Son a la MLS marca un antes y un después en la estrategia de la liga. El club pagó 22 millones de euros al Tottenham de la Premier League por el traspaso, lo que demuestra la intención de la competición de atraer talento de élite, y no solo a jugadores veteranos.

El fichaje de Son Heung-min, junto con la de Lionel Messi, afianza la intención de la MLS de posicionarse como una liga líder en el mercado global. Con ambos astros en la competición, el fútbol estadounidense se consolida como un gran embajador de este deporte de cara al Mundial de 2026.

